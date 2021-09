Luciano Sánchez, el polifuncional jugador que tiene la Lepra

Cheche Sànchez horizontal uno.jpg

Sánchez ahora jugará marcando el lateral izquierdo; el todo terreno se ha desempeñado en varios puestos. Sobre esta situación aseguró: "Siempre trato de aportar mi granito de arena donde me toque jugar. He jugado en la defensa por derecha e izquierda, en el mediocampo también lo he hecho. Lo único que hago es correr, meter y dársela a un compañero. Si me pongo los guantes y reemplazo al Pity Aracena voy a sorprender", ironizó.

El Cheche arrancó hablando del compromiso de este domingo ante el Lechero y admitió: "Estamos metidos en el partido ante Tristán Suárez, con la ilusión de poder lograr los tres puntos en nuestra cancha. Es una linda posibilidad de volver a ganar después del golpe duro que sufrimos ante Ferro, donde hicimos mucha autocrítica de lo que sucedió".

"Ahora sabemos que tenemos que lograr una victoria para seguir teniendo chances de continuar en los primeros puestos, el equipo está fuerte para poder ganar el encuentro, nos quedan nueve finales para poder conseguir el objetivo de clasificar al Reducido; todos los partidos son decisivos en esta segunda rueda y para seguir prendidos arriba tenemos que ganarle a Tristán Suárez", agregó el Cheche.

El polifuncional jugador volvió a actuar ante Ferro tras superar un desgarro (jugó algunos minutos). "La verdad que me sentí bien en el tiempo que pude jugar, y ahora estoy enfocado en el compromiso ante Tristán Suárez",

La palabra del Cheche Sánchez