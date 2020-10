Luciano Rodríguez: "Las aspiraciones de ascender te motiva"

Luciano Rodríguez, lateral por derecha, de 25 años, tuvo sus orígenes en Belgrano de Córdoba y también jugó en Fénix, en la Primera B Metropolitana. Su último paso fue por Mendoza en FADEP en el Torneo Regional Amateur.

Las características de juego del cordobés es tener mucha dinámica por el lateral, es muy agresivo en la marca y va muy bien de arriba. Además le gusta proyectarse para ser una pieza más en ofensiva.

"En lo personal me siento muy bien, muy motivado y con ganas de volver a entrenar. La impresión que tengo del grupo en estos primeros días que es muy bueno y todos tienen la ambición de lograr el ascenso", dijo en diálogo con Ovación.

Sobre sus virtudes comentó: "Soy un jugador que trata de dejar todo en la cancha. Me gusta darle seguridad en el fondo y me gusta proyectarme para tratar de ser una opción en la ofensiva. Es un desafío lindo que tengo en el Deportivo Maipú que tiene aspiraciones de ascender y esto me motiva".

Con respecto a la pretemporada el jugador comentó que "no es lo mismo entrenar por la aplicación Zoom y por cuenta propia que en una cancha".

"Estamos entrenando con profesionales que nos están exigiendo al máximo. Nos vamos adaptando a esta forma de entrenar en grupos reducidos en una pretemporada que es exigente", añadió.

Por último se refirió a la ansiedad por empezar a competir en el Federal A.

"A pesar de que tenemos que tener un periodo de pretemporada, estamos ansiosos de que empiece lo antes posible el torneo. Estamos con muchas ganas de volver a entrar a una cancha para hacer lo que más no gusta", cerró.