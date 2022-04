patanelli.jpg Lucas Patanelli firmando su contrato con All Boys la semana pasada

En 2014, Lucas Patanelli deslumbraba a todos con edad de adolescente por su increíble virtuosismo con la pelota en las inferiores de Independiente, según los que saben. Lo llamaban el "Nuevo Messi" y los gigantes de Europa, entre ellos Barcelona y Real Madrid, se peleaban por él.

Actualmente el mediocampista tiene 22 años, viene de actuar en en el Karpaty Galych de la segunda división del fútbol ucraniano y por la guerra volvió al fútbol argentino para defender los colores de All Boys, en la Primera Nacional.

patanaelli.jpg Patanelli en Ucrania, donde jugaba en la segunda división

El domingo pasado habló para "La Gigante de All Boys", contó cómo la guerra sorprendió a propios y extraños en Ucrania y se expresó como un veterano.

"Cuando llegó al club ya tenía el precontrato hecho con el Real Madrid", le aclaró Héctor Maldonado, en aquellos tiempos secretario general de Independiente, a Clarín.

Fue así como el club merengue subió a un avión a él, a su hermana y a sus padres para que conocieran las instalaciones del club. Allí "conoció a Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Benzema y a Ángel Di María", añadió.

perico tuit.jpg El tuit de Perico Pérez referido a Lucas

Siguió en Independiente pero su frágil físico -se le puso un nutricionista- no lo dejó tener las oportunidades necesarias ni en la primera del Rojo, de donde se fue a mitad de 2018 tras no tener acción en la Reserva.

En Vélez corrió la misma suerte y tuvo que aventurarse al exótico fútbol de Ucrania, donde el conflicto armado hizo que otra vez su hermana viajara, esta vez para el reencuentro, preocupada por su suerte.

diario-barcelona.jpg El diario Marca hablaba del futuro Messi

Y ahora es otra vez la gran esperanza blanca, en All Boys, el club cercano a su barrio de Villa del Parque.

"Allá ganaba lo suficiente y podía ahorrar algún puchito. Y a pesar de la barrera idiomática o el frío intenso, sabía que era un trampolín en mi carrera. Ahora, muchos hinchas de All Boys en mi barrio me alientan y están expectantes ante mi posible debut", contó.

Lucas Patinelli sobre la guerra en Ucrania

No puedo entender como en estos tiempos todavía haya gente con tanta maldad, personas que se manejan con total impunidad creyendo que la violencia es la solución a una guerra sin sentido.

Ucrania es un país hermoso, alegre y con una historia increíble. Hoy la tristeza me invade al ver como las personas que hace un año me recibieron y me ayudaron en todo para que yo pueda vivir una experiencia inolvidable, estén sufriendo.

Deseo de corazón que esta locura frene, personas inocentes están muriendo y viviendo un hecho irreparable. Pido a Dios por aquellos que tuve la suerte de conocer y sus familias, estén a salvo.

Siempre voy a estar agradecido con cada uno de ellos.

Ucrania va a salir adelante una vez más como su historia de grandeza y superación lo marca.

Davai Ukraine.