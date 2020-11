"En mi puesto Mario Marchetti fue un gran cinco, fue uno de los mejores que vi. Pude compartir cancha con él y es una gran persona. Otro de los cinco que aprendí bastante fue Emiliano Fernández, en Maipú, es un gran jugador y como persona es un grande también. Esos fueron mis referentes de quienes pude aprender mucho", tiró.

Luego se refirió al Roly, otro mendocino que está en ese país. "Rolando Bustos me dio la posibilidad de llevarme a jugar al club donde estoy y donde me siento muy a gusto. Él se portó más que bien conmigo y a eso lo valoro mucho, ya que estoy en un lugar que no conozco", afirmó.

-¿Cómo es tu presente en Ferriolense?

-La verdad que es un club muy lindo, lleno de buenas personas, que me han recibido de la mejor manera. Me siento muy a gusto tanto en lo dirigencial como con los compañeros y el cuerpo técnico. Es un equipo renovado y tenemos mucho para trabajar ya que el torneo recién comienza.

-Tu debut en la tercera división de España no pudo ser mejor, ya que hiciste un gol...

-La verdad que fue muy positivo y además porque hacía tiempo no jugaba por la pandemia y por el viaje hacia España. Por suerte pude hacer el gol del empate, pero no nos bastó para poder conseguir los tres puntos. De todas maneras me sentí muy contento por haber convertido.

-¿Cómo has pasado la pandemia?

-Bueno, me fue como a la mayoría de las personas que se vieron afectadas por la misma situación. Estuve encerrado, por momentos me estuve entretenido pero casi siempre aburrido y al borde de volverme loco porque no soy tanto de estar sin hacer nada en la casa. Pero lo más duro fue estar lejos de mi familia, eso se sufre bastante.

-¿Cómo es la vida ahora en el lugar que estás? ¿Se sigue usando barbijos en qué casos?

-Es obligatorio el uso de los barbijos; al que no lo tiene puesto acá se lo multa inmediatamente. Hay varias restricciones, pero la gente es muy consciente a lo que se expone al no cumplir las normas. Ya se ha hecho costumbre también llevarlas.

-¿Cuál es tu objetivo en el fútbol? ¿Hasta dónde querés llegar?

-Siempre quise disfrutar del deporte mas hermoso que hay y poder conocer a diferentes personas y lugares como lo pude hacer hasta hoy, eso al margen de que es mi cable a tierra y soy completamente feliz al practicarlo.

-¿Qué representa Atlético Argentino en tu carrera?

-Argentino representa mi formación como futbolista y también sentir amor por la camiseta y tener sentido de pertenencia al ciento por ciento, ya que es un club grande y de una gran historia. La humildad y el sacrifico tanto de los hinchas como de los dirigentes y el buen fútbol han sido los pilares de la institución hasta hoy en día. Esas cosas no se olvidan y se extrañan.

-¿En Maipú te pudiste afianzar futbolísticamente?

-Es así, en Maipú logre afianzarme y crecer profesionalmente como jugador, ya que conocí y tuve la oportunidad de compartir cancha con muchos compañeros de jerarquía. Debí aprender de ellos permanentemente para tratar de estar a la altura de la categoría.

-¿Te gustaría formar una familia?

-A ver, mi sueño sería poder formarla y ser feliz y por supuesto que mi hijo o hija jueguen al fútbol jajaja.

-¿Qué debe tener un volante para ser eficiente?

-Mi puesto la verdad que es un poco complicado ya que al jugar en el mediocampo hay que estar presente en casi todas las jugadas, pero ante todo para ser eficiente tiene que tener sacrificio. Después sería una cuestión de condiciones si es más defensivo o más bien técnico y creador por así decirlo.

-¿Qué recordás de Cloquell?

-El Seba es una gran persona ante todo y gran ejemplo en el fútbol, ya que aprendí muchos valores que él tiene y la verdad pude afianzarme en primera división. Son cosas que deblo valorar y no olvidar, como también a Gustavo Orellano, quien me puso por primera vez de 5 cuando llegué al club con 13 años y me enseñó todo prácticamente desde cero.

-¿Cómo te fue en Lavalle y CEC?

-En el Cicles Club Lavalle me quedo mucho con la gente, con los compañeros, los valores, la humildad y el sacrificio. Fue bueno saber que se pueden lograr los objetivos que se proponen cuando todos dan lo mejor de sí para un mismo objetivo.

Con respecto al CEC no estuve mucho tiempo, pero me quedo con el orden, la seriedad y el compromiso del club para con los jugadores. Estoy convencido que es allí donde el jugador se siente importante y cómodo para poder jugar.

