Lucas Martínez Quarta y una carta conmovedora

"Llegó el día que nunca imaginé que llegaría, que por más que lo anhelaba, no lo imaginaba. No me imaginaba, después de tantos años en River, tener que despedirme de esta familia", manifestó Lucas Martínez Quarta en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, antes de sumarse a la Fiorentina.

En ese sentido, el defensor de River Lucas Martínez Quarta, manifestó: "Porque es lo que es, una familia, no sólo por la gente que acompaña siempre, que me brindó su cariño tanto en las buenas como en las malas, que me bancó en uno de los momentos más difíciles, que pasara lo que pasara, estaba ahí, una gran familia que estaba ahí afuera aguantando".

lucas-martinez-quarta1.jpg

"Y estaba la familia puertas adentro, el grupo... esa familia que estaba siempre, que siempre salió adelante ante cualquier adversidad. Esa familia que uno sabe que pase lo que pase, va a estar ahí apoyándote. En la que ibas a entrenar y sabías que la ibas a pasar bien, que te ibas a reír", añadió el marcador central de River Lucas Martínez Quarta, surgido de las Divisiones Inferiores del Millonario.

En ese sentido, Lucas Martínez Quarta, flamante refuerzo de la Fiorentina, continuó: "Había semanas que estábamos más en la concentración que en nuestras casas, disfrutábamos cada momento como si fuera el último, y se pasó tan rápido... tan rápido que llegó el momento de seguir creciendo fuera de casa, así como me tocó venir y crecer acá".

"No me quedan más palabras de agradecimiento para toda la gente, para mis compañeros, CT, colaboradores, dirigentes, para la gente que me tuvo en la pensión, técnicos y profes de inferiores/reserva, para todos los que formaron parte de este camino", agregó el Chino Lucas Martínez Quarta.

lucas-martinez-quarta.jpg

Por último, Lucas Martínez Quarta remarcó: "Vine como un chico que vino a cumplir su sueño, me voy siendo un hombre. Me hicieron crecer como persona y jugador, eternamente agradecido. Fueron casi ocho años intensos pero increíbles".

"Hoy puedo decir que River es mis segunda casa. Ojalá nos volvamos a cruzar, River de mi vida, no es un adiós... ¡Gracias a todos!", concluyó Lucas Martínez Quarta.

Si bien no se oficializaron los números de la transacción con la Fiorentina, medios italianos afirman que el elenco argentino recibirá algo más de 7 millones de euros, en caso de que se cumplan todos los objetivos planteados en el acuerdo.

La Fiorentina aceptó que se realice la revisión médica en Argentina, ya que el defensor fue convocado por el director técnico Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas con la Selección argentina.

Luego de los encuentros ante Ecuador, del jueves próximo, y frente a Bolivia, que se llevará a cabo el martes 13, el defensor de 24 años viajará a Florencia.