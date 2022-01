Lucas García, el alvearense que tiene como motor la memoria de su madre para jugar

Lucas-Garcia-madre.jpg

Lucas Ezequiel Garcia 2021/22

"Fue una leona, era nuestro pilar, nos inculcó los mejores valores que una madre puede inculcar, me quedé con tantas ganas de disfrutarla, pero sé que donde quiera que esté siempre me acompaña. Cuando hago un gol señalo para arriba y le sonrío", contó emocionado.

Lucas-Garcia-4.jpg

"En Austria me costo muchísimo la adaptación, fue uno de los periodos más difíciles para mi carrera, inclusive pensé en dejar todo. El idioma, la gente, todo muy distinto a lo nuestro", agregó al hablar de otro de sus momentos complicados en su camino futbolístico.

Lucas-Garcia-2.jpg

"En España me devolvieron las ganas de seguir jugando y tratar de seguir viviendo de este deporte tan lindo. Para nosotros los argentinos, España es el lugar ideal para vivir. Tenemos las mismas costumbres e idioma, siempre que puedo me doy una vuelta por Madrid o Barcelona, tengo muchos amigos por allá", expresó.

-¿Cómo estás en tu actual club?

-Estoy muy bien la verdad, llegué hace poco tiempo en el mercado de invierno y la verdad me recibieron de diez.

-¿Cómo es el equipo y la ciudad?

-El equipo está armado para tratar de ganar el campeonato, hay una organización atrás muy ambiciosa y con el poder adquisitivo para ascender. La ciudad es muy chica, pero tiene la suerte de encontrarse a media hora de Milán.

-¿Estás con otros argentinos en el equipo?

-No no, extrañamente es la primera vez que me toca jugar sin argentinos en el equipo, siempre tuve compañeros de mi país en los demás clubes.

-¿Cómo te fue en Olimpo, Tiro Federal y General Belgrano?

-Olimpo me ayudó a crecer como futbolista, a tratar de aspirar a lo más alto, a competir. Me quedó esa espina de no poder haber debutado en la primera división, estuve muy cerca la verdad.

En Tiro Federal me fue muy bien, fue mi primera experiencia en el Federal A, la verdad que tuve un muy buen paso.

En General Belgrano no me fue como lo esperaba, las lesiones me marginaron un poco y nunca encontré mi mejor versión. Igualmente me sirvió para seguir adquiriendo experiencia en un torneo lindo y competitivo como el Federal A.

Lucas-Garcia-5.jpg

-¿Qué podés decir de la CAI?

-La CAI es una gran familia, uno de los mejores semilleros del país, ahí te contienen, te educan y te dan las herramientas necesarias no solo para convertirte en un gran jugador, sino en una gran persona.

-¿Qué recuerdos tenés de la Lepra?

-Tengo recuerdos hermosos, estuve poco tiempo porque después me fui para la CAI y hasta el día de hoy sigo teniendo contacto con la mayoría de los chicos con los que jugué.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-Me probé en varios clubes, siempre estaba mi viejo acompañándome, tanto a mí como a mi hermano Cristian, siempre un fiel seguidor nuestro, él es nuestro mejor hincha.

-¿Has hecho muchos goles en tu carrera?

-Ja ja si te digo cuantos son miento, no llevo la cuenta; de lo que si estoy seguro es de que podría haber hecho muchos más, pero bueno, sigo en actividad y espero seguir haciendo varios.

-¿Cómo fue tu debut en primera y qué técnico te marcó en tu carrera?

-Debuté a los 15 años en la primera local por el campeonato alvearense con el Deportivo Bowen. Tengo muy lindos recuerdos la verdad.

Me marcó mucho el técnico Omar Freire, lo tuve en mis primeros pasos en Bowen, sobre todo me enseñó a confiar en mí mismo.

-¿Qué objetivos tenés en el fútbol?

-Mis objetivos son seguir probándome, seguir intentando y ver hasta donde puedo llegar, me encantaría levantar la copa del campeonato ahora en abril y subir de categoría con este lindo club. Paso a paso quiero tratar de escalar lo más arriba posible.

Más datos del delantero