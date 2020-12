Lucas Fernández y su confianza para jugar ante Nueva Chicago

Lucas Fernández ha estado jugado de volante y ahora lo hará de delantero junto a Ángel Prudencio. Sobre su posición en la cancha contó que su puesto siempre fue delantero y "obviamente me siento mas cómodo, claro que no tengo problema de hacerlo de volante. Yo juego donde el técnico lo decida".

Fernández horizontal.jpg

Y agregó: "Siempre quiero estar de la mejor manera para poder aportar cosas buenas al funcionamiento. La idea siempre es ayudar al equipo y me gusta encarar siempre que se puede".

Con respecto a la mala racha de Independiente Rivadavia, que no ha podido ganar en el torneo, dio su punto de vista: "En el partido ante Guillermo Brown de Madryn podríamos haber sacado los tres puntos. Jugamos con un jugador menos mucho tiempo y no se notó. Seguimos atacando y la pelota no quiso entrar".