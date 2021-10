Lucas Bernardi se fue de Newell's con una carta durísima

bernardi-1.jpg Lucas Bernardi tuvo dos ciclos como jugador, uno como DT y otro como manager de Newell's

El ex volante asegura que "en primer lugar, me parece importante señalar que cuando fui convocado por la anterior Comisión Directiva para ser el Gerente de Fútbol, en un momento muy crítico de la institución, lo primero que respondí fue con una convicción: sólo asumiría la función con el acuerdo de las distintas fuerzas políticas".

Bernardi señaló que "Astore no fue claro respecto a mi permanencia en el cargo. Sus evasivas y falta de respuestas a temas trascendentales del área, me llevaron a comprender que los rumores que ponían en tela de juicio mi continuidad eran ciertos, cayendo por su propio peso que la nueva dirigencia prescindiría de mis aportes".

La trayectoria de Lucas Bernardi

Como jugador

Newell's (1999-00)

Olympique de Marsella (Francia) (2000-01)

Mónaco (Francia) (2001-08)

Newell's (2009-14)

Selección Argentina (2005)

Como entrenador

Newell's (2015-16)

Arsenal (2016)

Godoy Cruz (2017)

Estudiantes (2017-18)

Belgrano (2018)

Godoy Cruz (2019)

"Renuncia indeclinable"

"Como consecuencia de la compleja realidad futbolística que vive la institución, que requiere de urgentes decisiones; ante la imposibilidad de desarrollar las tareas a mi cargo por las razones expuestas anteriormente, he decidido allanar el camino alas decisiones de la actual gestión del Club, notificando mi renuncia indeclinable al cargo de Gerente del Fútbol", continuó.

https://twitter.com/OrgRojinegro/status/1453715970233716745 Renuncia indeclinable de Lucas Bernardi al cargo de Gerente de Fútbol de Newell's. Decidió no generar ningún reclamo económico y donar el dinero a las juveniles. pic.twitter.com/QtV1mzJ2Ij — OrgulloRojinegro (@OrgRojinegro) October 28, 2021

Bernardi advirtió que no demandará al club rosarino por incumplimiento del contrato laboral y que, además, donará sus haberes para la compra de botines de fútbol para las divisiones inferiores.

"Mi desvinculación contractual no le generará a Newell's deuda de ningún tipo, ya que no iniciaré reclamo económico alguno por los acuerdos incumplidos. De la remuneración acordada, sólo cobré 15 días del mes de junio, pero tampoco reclamaré para mí nada de lo trabajado desde aquel momento hasta la fecha. He resuelto donar el dinero -que me corresponde por el resto del tiempo trabajado- a nuestros juveniles, para que se compren botines y sigan construyendo su sueño de un Newell's mejor", concluyó.

Por su parte, un allegado a la comisión directiva de Newell's confirmó la renuncia de Bernardi y anticipó que "estamos evaluando las barbaridades que dijo para ver si le contestamos", aunque oficialmente la entidad rosarino solo publicó un breve comunicado en el que "le agradece el tiempo compartido y le desea grandes éxitos en su futuro".