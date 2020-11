El delantero, con dolor, afirmó: "La verdad que fue emocionante la despedida que le hicieron, se me caían las lágrimas. Fue algo impresionante ver toda esa gente y el amor que le tiene. Maradona se lo ganó por lo que trasmitía en la cancha".

El ex jugador de Godoy Cruz contó: "Cuando me enteré por la noticias en la televisión no lo podía creer, pensaba que era mentira. Después se hizo oficial. Mi viejo se puso muy triste, era fanático del Diego. Lo vio jugar y siempre me hablaba de Maradona. El que empieza a jugar al fútbol, siempre sueña con ser Maradona".

Sobre el debut de Huracán Las Heras

Lucas Agüero se refirió al debut de Huracán Las Heras en el reinicio del Federal A, será el viernes 4 de diciembre de visitante ante Deportivo Madryn. "Ya queda poco para el reinicio, que tanto se hizo esperar. Estamos muy ansiosos de que arranque la competencia. Estamos haciendo una buena pretemporada y la ilusión es lograr el ascenso".

"Trataremos de plasmar en la cancha lo bueno que hemos hecho en la pretemporada. En lo personal voy a aportar mi granito de arena para poder ayudar a Huracán", cerró la pantera.