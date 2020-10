Lucas Agüero sueña a lo grande en Huracán Las Heras

La Pantera contó sus sensaciones de su llegada al Globo y lo que será jugar por primera vez en el Federal A. "Todo se me facilitó al encontrarme varios compañeros que compartí plantel en Godoy Cruz. Me encontré con un grupo muy bueno. Me han recibido muy bien y estoy muy cómodo en Huracán Las Heras. Será la primera vez que voy a jugar esta categoría y voy a dejar todo por este club que me abrió las puertas para seguir jugando al fútbol".

Y agregó: "Me siento con muchas ganas de seguir creciendo como jugador y estoy motivado encarando esta nueva etapa. La ilusión es poder colaborar para lograr el ansiado ascenso que pretenden todos".

Sobre la pretemporada que están haciendo incorporaciones aseguró que "han sido dos semanas bastantes duras, en estos primeros trabajos estamos dando todo el protagonismo al trabajo físico".

"Estamos teniendo poco contacto con la pelota. La verdad que se extraña no poder hacer alguna práctica de fútbol, ya llegará el momento de darle más protagonismo a la pelota", añadió.

Con respecto al reinicio del Federal A comentó: "Lo estoy siguiendo de cerca cómo será la definición del torneo. Los jugadores entrenamos y estamos preparados para jugar el torneo que se decida jugar".