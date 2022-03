Luca marcogiuseppe horizontal uno.jpg

El entrenador dejó sus sensaciones tras el cotejo ante el Pirata y habló por primera vez después de un partido desde que está en el club: "Me voy con una sensación de placer por el rendimiento que tuvieron los jugadores y de dolor por la derrota. En este deporte la eficacia determina el resultado de un partido, fuimos superiores e inclusive su propio entrenador reconoció que fuimos merecedores de la victoria"

El DT mensana continuó: "En el partido con Güemes también merecimos ganar y nos empataron sobre el final. Ahora con Belgrano tuvimos muchísimas situaciones de gol y el arquero de ellos fue la figura. Me voy muy satisfecho por todo lo que dejó el equipo".

Al ex ayudante de Marcelo Bielsa se lo vio muy contrariado por el resultado y confesó: "Nos de impotencia, después de todo lo que generamos. Creo que ha sido la mejor versión del equipo desde que estamos en Gimnasia y Esgrima, sobre todo por la jerarquía del rival. Me parece que el balance es bueno, tuvimos un buen rendimiento ante San Telmo, frente a All Boys, con Guemes jugamos muy bien y ante Riestra merecimos ganar", cerró Luca Mastrogiuseppe.

El próximo partido de Gimnasia y Esgrima será ante Villa Dálmine en condición de visitante. El encuentro se jugará este sábado 2 de abril a las 15.30, por la novena fecha del torneo.

La palabra del entrenador

