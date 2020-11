mascherano13.jpg

El ex capitán de la selección hizo el anuncio en conferencia de prensa y destacó que "no tiene nada que ver el resultado de hoy (0-1). Le agradezco a Estudiantes que me dio la posibilidad de retirarme como quería, jugando en mi país".

En un breve contacto virtual y sin preguntas, sentenció que para él "hoy se terminó una etapa como jugador profesional".

El Jefecito brilló en muchos clubes alrededor del mundo y en la Selección argentina. Mirá los mejores quites que tuvo Javier Mascherano en su carrera.