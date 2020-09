Los hinchas de River abrieron el debate: ¿Ponzio es ídolo?

Este 28 de septiembre se festeja el Día del Hincha Internacional de River en conmemoración al nacimiento del gran Ángel Labruna.

Además de Ponzio, en la gran bandera aparecen Beto Alonso, Ramón Díaz, Enzo Francescoli, Ángel Labruna, Amadeo Carrizo, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. Muchos fanáticos cuestionaron que Fernando Cavenaghi no aparezca.

"Necesito que alguien mayor de 16 años me explique qué hace ahí Ponzio", dijo un hincha. "Me choca que pusieron a Ponzio en la bandera junto a todos los ídolos y no a Cavenaghi que salió de River, explotó, es el 10mo en la tabla de mayores goleadores, volvió en el mal momento de la B, lo saco adelante y se retiró acá mismo", agregó otro con sus fundamentos.

Así hubo miles de comentarios y, como era de esperar, los defensores de Ponzio se hicieron escuchar. "No caben dudas de que falta el Cavegol en el trapo que hizo la subcomisión, pero que se pongan a menospreciar a un referente como Ponzio, mamita... Seguro le preguntan por refuerzos a Hernan Castillo", comentó un usuario.

"La inclusión de Ponzio en la bandera está perfecta en la bandera. Hace 9 años que está en el club, vino en el peor momento, levanto al club, ganó varios títulos y entre ellos dos libertadores. En lo que no estoy de acuerdo es que no hayan puesto a Cavenaghi", escribió otro hincha.

Obviamente que la discusión arrojó distintas posturas y en tiempos de redes parece ser difícil que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, lo cierto es que tanto Ponzio y Cavenaghi son dos grandes ídolos de River y estarán en los corazones de los hinchas.

