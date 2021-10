Los hinchas del Tomba, ilusionados por la vuelta a la cancha

Godoy Cruz entradas horizontal uno.jpg

En la esquina de las calles Lencinas y Tomba arrancó la venta de entradas para los hinchas de Godoy Cruz que no son socios. Por eso, desde muy temprano empezaron a llegar los interesados en conseguir su boleto para asistir este sábado al Malvinas Argentinas. Un regreso esperado ya que el último partido con público fue el 29 de febrero de 2020 ante Unión en la derrota por 3 a 1 del equipo que dirigía Marío Sciacqua.

El club comunicó "que aquellos que se encuentren con la cuota de septiembre al día podrán ingresar al partido del sábado ante Newell's, acudiendo con DNI y carnet de socio. En tanto que, desde la próxima semana, se les informará la metodología para el mes de octubre". Y remarcó que "cada socio mantendrá la ubicación que poseía, según la categoría de abonado".

El expendio de boletos arrancó cerca de las 10 y se extenderá hasta las 20 y este sábado desde las 9 continuará la venta de entradas en la boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas. Los precios son los siguientes: Popular $1200; Platea descubierta $1600; Platea Cubierta $2000 y Preferencial $2500. Damas, jubilados y menores pagan la mitad del valor en popular, descubierta y cubierta.

Ovación pudo registrar la emoción de varios simpatizantes que podrán ver al equipo que dirige Diego Flores y Lucas, uno de esos fanáticos, reconoció: "Ya tenemos la entradas y vamos alentar al Tomba después de mucho tiempo. Me compré la platea descubierta para poder ver el partido tranquilo y alentar al equipo".

"Estoy contento por el momento de Godoy Cruz, no me acuerdo cuando fue el último partido que fui pero El equipo del Traductor está funcionando de maravilla. Ojalá sigamos de esta manera. El entrenador me gusta y estamos jugando bien".

La emoción de un hincha tombino