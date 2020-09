"Se me terminó el contrato en junio en Defensores y recibí un llamado de Omar Salpietro (el representante) diciéndome que me querían y no dudé de venir Gimnasia", contó este martes en el programa Ovación 90, que se emite por Radio Nihuil.

"Llegué hace poquito, pero me gusta cómo es el club, la comodidad y todo, es muy lindo. Ya me habían hablado algunos compañeros y me dijeron lo lindo es el equipo", añadió en la entrevista.

Luego contó cómo fue su trayectoria. "Empecé en Newell's desde novena hasta Reserva, siempre jugué de 3 y salí campeón. Estuve en el plantel de Primera y de ahí me dejaron libre, fui a Defensores de Villa Ramallo, donde estuve dos años y me fue bastante bien gracias a Dios2, afirmó.

Por último, comentó: "He jugado de carrilero por derecha y de volante por izquierda. Me resulta cómodo jugar por los dos laterales, no tengo problemas. Hablé poco con (Diego) Pozo".