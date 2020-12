Lionel Messi, segundo en el listado de los 100 mejores

Messi fue segundo en el listado y el argumento para ser ubicado allí fue: "2020 fue un mal año para Lionel Messi. La temporada pasada fue la peor que ha tenido, una en la que marcó más goles, creó más ocasiones, completó más regates y dio más asistencias que nadie en España. Bienvenido al absurdo del valor atípico en cada gráfico, el hombre cuya carrera creó una nueva categoría de clasificación futbolística: Aparte de Messi. En su peor año, con tantas ganas de salir, terminó 400 puntos por delante del tercero y 238 de nuestros 241 jurados lo incluyeron. (No vamos a decir quiénes son los tres). Sin embargo, no se puede escapar de la verdad: en 2020 Messi realmente no fue tan bueno, con razón cae muy por debajo de Lewandowski e incluso el segundo podría ser demasiado alto, su inclusión en parte ahora es producto de la costumbre. No donde quiere estar, en ningún sentido, es difícil escapar de la tristeza, la frustración y el miedo de que el final esté cerca..".

messi-lewandoski.jpg Lionel Messi y Robert Lewandosi, los dos mejores.

Respecto de Lewandowski, la publicación señaló: "Algunos llorarán el final de la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero realmente es una transición hacia una nueva, del centro delantero que sobresale aún más en sus 30, liderado por Lewandowski, que indiscutiblemente está mejorando. Sus números son increíbles; Terminó 2019-20 con 55 goles en 47 partidos de clubes para el Bayern Múnich, y se convirtió en el segundo jugador en terminar como máximo goleador en las tres competiciones de una temporada después de Johan Cruyff para el Ajax en 1972. Más tarde pasó al tercer lugar en la nómina de goleadores de todos los tiempos de la Champions, a la altura de Raúl. Sin embargo, cuando su entrenador Hansi Flick dice "está en la forma de su vida", no solo se refiere a los goles. Lewandowski, de 32 años, todavía disfruta la batalla física de ser un número 9 y es un talismán para sus compañeros más jóvenes. Con él listo para dominar en los próximos años, el Bayern también puede hacerlo".

El top 10 de The Guardian

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Borusia Dortmund)

Kylian Mbappe (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Neymar (PSG)

Virgil Van Dik (Liverpool).

En cuanto a los demás argentinos, Alejandro Gómez (Atalanta) figura 32do. Ángel Di María (PSG) 38vo, Paulo Dybala (Juventus) 39no, Lautaro Martínez (Inter) 44to, Lucas Ocampos (Sevilla) 53ro, Sergio Agüero (Manchester City) 65to y Ever Banega (Sevilla-Al Shabab) 93ro.