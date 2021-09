Lionel Messi: "Mis hijos me dicen 'papá fuiste campeón'"

"Después de tanto sufrimiento, ganar algo con la selección fue especial... Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta", recordó el rosarino.

"Mis hijos cantan las canciones de Argentina, me dicen 'papá, fuiste campeón'. No sabés lo que disfrutan que hayamos salido campeones. Ciro es muy chiquito y tararea las canciones. No sabés la felicidad que me da eso", confesó con emoción Lionel Messi, flamante jugador del PSG.

messi-copa-america.jpg

"Pensamos siempre que somos los mejores y no es así. Ni éramos los peores por perder finales, ni los mejores por ganar la Copa América. Lo importante es dejar todo. Si no se pudo, no se pudo. Gana uno. Llegar a finales no es poco y no se valoró, todo lo contrario", afirmó.

“No tenemos que pensar que hemos llegado a la cima o que somos los mejores, esta victoria en la Copa América debe darnos la motivación para seguir creciendo y lograr más”, reflexionó desde el predio de Ezeiza donde espera el partido de este jueves ante Bolivia por las Eliminatorias.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435743167236673536 "LOS PRIMEROS 15 DÍAS DE VACACIONES NO TENÍA GANAS DE NADA": #Messi confesó en #ESPNF90 cómo se sentía cada vez que vacacionaba luego de no cumplir su objetivo con la Selección. ¡QUÉ DISTINTAS FUERON ESTAS! pic.twitter.com/XkzLybdPN5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

"Ojalá el clima acompañe y sea una gran fiesta para todos: nosotros y la gente", señaló en referencia al encuentro que marcará el regreso de la Selección Argentina al país y el reencuentro con el público.

Lionel Messi tuvo palabras de elogio para su hómonimo y entrenador, Scaloni: "Tiene gran mérito de todo esto. Fue el que agarró la Selección en un momento complicado, creyó y de a poquito se fue armando. Siempre supo lo que quería"

Tanto dentro como fuera de la cancha, Messi y sus compañeros se han mostrado muy unidos en los últimos tiempos: "Es un grupo espectacular. Se fue surgiendo en la Copa América de 2019, pero ya en 2015 y 2014 había un grupo así. Lo que pasa es que muchas veces lo que define es ganar o perder"