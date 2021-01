Lewandowski cerró el 2020 con "la" foto soñada

Y como no podía ser de otra manera, Lewandowski despidió el 2020 con una foto de lujo. El delantero posó en la cama con todos los trofeos que ganó: a nivel colectivo, la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League y la Supercopa de Europa. A nivel individual, el premio a mejor jugador de Europa y The Best, entre otros.

Durante la temporada, el polaco fue el máximo goleador de Bundesliga, la Copa de Alemania y de la Champions League, donde Bayern Munich se coronó al vencer al PSG en la final, que se disputó en Lisboa.