Leonel Videla vive un momento muy especial en el Deportivo Maipú

El juninense, que logró el ascenso el Federal A a la Primera Nacional, en diálogo con Ovación comentó: "La verdad que siento mucha felicidad, tuve la posibilidad de estar en varios partidos en el banco de suplentes, pude debutar ante Estudiantes de Buenos Aires y tuve la chance de jugar algunos minutos frente a Gimnasia y Esgrima".

"No me pesó la responsabilidad de jugar, creo que anduve bien, hacía mucho tiempo que esperaba la oportunidad de jugar y el momento se dio. Hay que tratar de responder en los minutos que me toca jugar".

Luego reconoció: "La verdad que es muy lindo jugar en esta categoría tan competitiva. Es muy linda mi primera experiencia en el fútbol profesional, he conocido canchas nuevas. El sueño que tengo es ganarme un lugar de a poco, tengo mucho camino por recorrer en el fútbol".

Leonel Videla horizontal dos.jpg

Leonel siente algo especial por su padre Ramón Ceferino y contó: "Siempre me da consejos de todo que he aprendió en el fútbol, es chofer de colectivo y algunas veces no puede venir a verme. El Pamperito Coria está atento a mí y a mi hermano Uriel, que también juega al fútbol; somos unos afortunados de tenerlos a ellos, que tienen una experiencia de vida de lo que adquirieron en el fútbol".

Con respecto a la pretemporada con el entrenador Juan Manuel Sara dijo: "La verdad que se está formando un gran grupo, con los jugadores que nos quedamos y con los que se han sumado. Los entrenamientos son muy buenos, exigentes y competitivos, el entrenador pretende que seamos un equipo con intensidad, con buen manejo de la pelota y que seamos agresivos".

Fotos: gentileza Prensa Deportivo Maipú.