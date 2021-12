Leonel González quiere cerrar el año con un triunfo de Godoy Cruz

El defensor, en una entrevista con Ovación, aseguró: "Con ganas de jugar el partido ante Racing, queremos ganar para terminar el torneo de la mejor manera. Nosotros merecemos ganar por todo el esfuerzo que venimos haciendo. Será muy importante poder sumar por el tema de promedio. Somos un equipo que intenta jugar siempre y vamos a ir a la cancha de Racing a mostrar el juego que venimos practicando".

Los concentrados para visitar a Racing

https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1469340128971689985 #PrimeraDivisión



Estos son los convocados por Diego Flores para el encuentro ante @RacingClub #VamosTomba pic.twitter.com/Q2VDnAu1AQ — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) December 10, 2021

Leonel González se adaptó en primera división. Venía de jugar en la Primera Nacional, en Estudiantes de Buenos Aires. Sobre esta situación admitió: "Venir de una categoría más abajo y fue gran desafío para mí. Me pude adaptar bastante rápido a la máxima categoría. Cuando se me dio la posibilidad de venir a Godoy Cruz, sabía que tenía que aprovechar esta chance. La clave fue el esfuerzo y no bajar nunca los brazos".

El futbolista se refirió a la final que Boca Juniors le ganó a Talleres de Córdoba, por penales, y se consagró campeón de la Copa Argentina: "Fue una sensación rara ver una final que podríamos haber estado nosotros. Hicimos todo para poder llegar a la final y creo merecíamos poder jugarla".

Por último, el jugador se refirió a las expectativas para el 2022, donde el Tomba estará comprometido en los promedios por el descenso: "Todos esperemos seguir creciendo como equipo. Será un año muy duro para nosotros, pero vamos a dar todo para poder salir de esta situación lo antes posible".

Fotos: Gentileza Prensa Godoy Cruz.