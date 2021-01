Leonel González está ilusionado con una nueva etapa en el Tomba

"Estamos trabajando con muchas ilusiones y nuevas expectativas. En esta etapa los jugadores queremos dar lo mejor para el club y el objetivo es pelear los primeros lugares", dijo y agregó: "La meta es dejar atrás todo lo que ha pasado en la Copa Diego Maradona, ahora es borrón y cuenta nueva para dejar de lado lo malo que hicimos en el último torneo. Ojalá podamos cambiar esta racha negativa".

Leonel gonzález horizontal uno.jpg

Respecto a la idea futbolística del Gallego Sebastián Méndez comentó que "el entrenador nos pide que seamos un equipo con mucha intensidad. Seguramente en los amistosos que vamos a jugar en Buenos Aires se afianzará la idea que quiere".

Y siguió: "La idea es armar un equipo competitivo, tenemos una buena calidad en lo humano y en lo futbolístico. Se necesitan jugadores de experiencia para sumarse a los jugadores que estamos en el club".

Sobre su momento personal en el Tomba comentó: "Pude rendir en Godoy Cruz, siempre que entré a la cancha traté de dar el máximo para ayudar al equipo. Tengo que seguir creciendo y darle una mano al equipo desde el lugar que me toque estar. No me costó adaptarme a primera división y me pude acomodar bastante rápido".

La salida de Diego Martínez

Leonel González habló de la salida del DT Diego Martínez: "Para un jugador es una lástima que se tenga que ir un entrenador. El cuerpo técnico nos dio todas las herramientas posibles para que nosotros tuviéramos un buen funcionamiento como equipo".

"Nosotros hemos perdido partidos por detalles y los resultados determinaron la salida del entrenador, que a nadie le gustó", sentenció.

Godoy Cruz horizontal.jpg

El Tomba se instaló en Buenos Aires

Godoy Cruz realizó este sábado la última práctica en el Malvinas Argentinas y a las 18 viajó vía aérea a Buenos Aires. El plantel quedó concentrado a la espera de dos amistosos confirmados: el primero será el próximo miércoles 3 de febrero ante Independiente de Avellaneda en Villa Domínico y el otro será frente a Argentinos Juniors, el siguiente sábado en el predio de Ezeiza.