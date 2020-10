Leonel Ferroni horizontal.jpg

El ex jugador de Newell's Old Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero, agregó: "Es una sensación rara no jugar por tantos meses. Estamos acostumbrados a tener vacaciones unos días cuando finalizan las competencias. Ahora llevamos siete meses sin jugar y es una locura. Por suerte la pelota vuelve a rodar de manera oficial".

Con respecto a la pretemporada, dio su punto de vista: "Estamos en una etapa de conocimiento, ya que han llegado muchos jugadores. Hemos avanzado bastante en el trabajo que estamos haciendo. Las prácticas de fútbol y el amistoso que jugamos ante Godoy Cruz nos sirven para corregir detalles y acomodarnos como equipo".

Se ilusiona con el ascenso

Sobre el objetivo de la Lepra, Ferroni, que va por todo, afirmó: "Todo el grupo apunta al ascenso, es lo que pretendemos los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora veremos la forma de disputa. Es importante tener una fecha de comienzo".

Su momento personal

El jugador se refirió a su momento personal y admitió: "Me siento potente, con mucha velocidad. Hay que seguir trabajando todos los días para seguir mejorando. Estamos encaminados para llegar de la mejor manera cuando llegué el momento de competir".