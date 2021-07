Leonardo Pisculichi se retira: ¡¡Qué viva el fútbol!!

"Fuiste muy importante en mi vida, pero no lo más, ahora entran a tallar ellos (familia)", continuó en su mensaje direccionado a la 'redonda' para anunciar el fin de su carrera y para agradecer a sus padres, hermanos y a su esposa por todo el apoyo que le brindaron.

pisculichi-5.jpg Leonardo Pisculichi se formó en Argentinos Juniors y brilló en River.

Leonardo Pisculichi, uno de los últimos enganches del fútbol, habilidoso, creativo y goleador, inició su carrera profesional en Argentinos Juniors, con debut en primera división el 20 de febrero de 2002, con el que iba a cumplir otros dos ciclos posteriores.

Eso después de pasar por Real Mallorca, de España; Al-Arabi, de Qatar; Shandong Luneng, de China; River Plate; Vitoria, de Brasil; y tras su última vuelta por La Paternal, en 2019 emigró hacia España, para integrarse al Burgos, desde donde se despidió del fútbol.

Después de haber jugado 324 partidos oficiales, marcando 104 goles y con numerosos palmarés en su haber, entre ellos el de campeón sudamericano con el seleccionado argentino Sub 20 en Montevideo 2003.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCRxE_D5BFka%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by @pisculichileo

La despedida de Leonardo Pisculichi

(Pelota) a vos te digo gracias por haberme hecho tan feliz pero no solo en mi carrera profesional, sino en los momentos más lindos cuando empezó todo esto con mis hermanos y mis viejos, por diversión.

Fuiste muy importante en mi vida pero no lo más, ya ahora entran ellos ( familia ) gracias a mis papás y mis abuelos que hicieron que mi sueño sea posible, el poder verme jugar al fútbol en primera división, lo pude haber hecho bien o mal pero lo cumplí y soy un agradecido, a mis hermanos que todo esto que les cuento lo vivimos juntos y solo tengo palabras de agradecimiento.

La familia que formé con mi mujer que se banco todas en lugares extraños y me hizo una mejor persona, me dio los hijos más maravillosos que uno puede soñar e hicieron que el camino sea más fácil, a la familia de mi mujer que nos acompañó siempre a todos lados incondicional solo gracias, a toda la familia que son el sostén de un sueño mío que sin ellos no se hubiera cumplido.

Ahora agradecer a cada entrenador que tuve, en especial ( Ramon Madoni ) que fue el q me enseño lo que es luchar por un sueño y fue quien me eligió y me llevo al club que me formó como persona y profesional, Argentinos Juniors, a sus hinchas por darme tanto cariño.

EL NACIMIENO DE LA FRASE "QUE VIVA EL FÚTBOL PISCULICHI"

A vos Huesito que sos como un hermano que me aconsejó y acompaño en la buenas y en las malas y gracias a eso un hermoso camino vivido ( gracias Perrito ), a muchos que no nombro porque sería largo pero que hoy son muy importantes en mi vida ( gracias por los consejos ) .

A todos los que trabajaron en cada club utileros , kinesiologos, doctores y demás…

A los hinchas de cada club que me toco vestir su camiseta del cual espero y estoy seguro que me brinde al máximo. Agradecer a los hinchas del club River Plate por tanto sentimiento y contarles que fueron 2 años increíbles de muchos logros, solo palabras de agradecimiento .

A mis fieles amigos de Qatar muchas gracias y en especial al club Al Arabi y todos sus fans.

Fue largo pero quería expresarme y decirles que en cada club que jugué traté de ser buena persona que es lo que me marca como soy, después pude hacerlo bien o mal y si así lo hice pido disculpas , pero siempre me entrené al máximo por cada camiseta que defendí.

Gracias! Empieza un nuevo camino.

Leo Piscu