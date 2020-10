Leandro Corulo quiere conseguir el ascenso con Maipú

El futbolista habló con Ovación de sus expectativas que tiene en su nuevo equipo: "Cuando me llamaron me gustó la idea, por el objetivo que tiene el equipo de pelear el ascenso. Estamos con muchas ilusiones de poder colaborar para poder lograr esa meta".

"Me he sentido muy bien entrenando con mis nuevos compañeros. Pude hablar un poco con el entrenador Luciano Theiler. Quiero ponerme a punto después de este parate tan largo y estar en buenas condiciones cuando se reinicié el torneo", manifestó.

Sobre su llegada al equipo que dirige Lucho Theiler, el jugador explicó: "Llegamos a un acuerdo rápidamente para jugar en el Deportivo Maipú. Y me he incorporado al club hasta la finalización del torneo. Estoy por lo deportivo y no por lo económico. Mi familia está en San Luis y yo me vine solo a Mendoza".

Con respecto al reinicio del tornero y la forma de disputa, reconoció: "Todavía no está confirmado, pero Deportivo Maipú se está armando para lograr el ascenso en esta última parte del torneo. Hay buen material para dar lucha".

Así juega Leandro Corulo

Leandro Corulo - 2018/2019

