Leandro Corulo, feliz por la vuelta a la actividad

Leando Corulo horizonal.jpg Leandro Corulo espera el reinicio de la Primera Nacional con el Deportivo Maipú.

Leandro Corulo arrancó haciendo una referencia a los rumores de una posible suspensión de la acividad: "Nos estamos preparando para enfrentar a Chacarita. Nosotros vivimos del fútbol y ojalá podamos hacer nuestro trabajo. Es oficial que vuelve la competencia y esperemos que no den marcha atrás".

El zaguero central admitió: "El año pasado hubo un parate que nos perjudicó a muchos jugadores y se vivieron situaciones críticas. Esta pandemia a algunos futbolistas los retiró del fútbol. Ojalá que se pueda jugar con normalidad. El jugador del ascenso vive al día y el año pasado no la pasamos bien. Todos nos reinventamos un poco porque somos el sostén de la familia", destacó.

El ex jugador de Estudiantes de San Luis manifestó: "Se entiende la situación del país que es realmente preocupante y ojalá de a poco todo vuelva a la normalidad", agregó.

Con respecto a este parate opinó: "Muchos equipos hemos aprovechado para afianzarnos físicamente y ajustar algunos detalles futbolísticos. La motivación no la hemos perdido, porque tenemos una fecha establecida para la reanudación del torneo".

El capitán se contagió Covid y no pudo jugar los compromisos ante Mitre de Santiago del Estero y Atlanta por la Primera Nacional: "Me recuperé muy bien. Las primeras semanas me costó bastante pero hoy estamos mejor yo y mi familia. Tengo amigos que la han pasado mal y estamos todos preocupados con este virus. Ojalá con las vacunas se frene".

La tienda del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú cuenta con su tienda cruzada donde los hinchas desde este viernes podrán comprar comprar indumentaria y merchandising del club.

Los horarios de atención son de martes a viernes de 15.30 a 19.30 y sábados desde las 9 a 12.30. La indumentaria se puede conseguir en el buffet del Predio.

Fotos: Deportivo Maipú.