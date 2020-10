Leandro Corulo espera con ansiedad el amistoso ante el Lobo

Con respecto a su adaptación al club y a la idea del entrenador Luciano Theiler, dijo: "Me he encontrado con un grupo muy unido, se me hizo fácil la adaptación. El entrenador está imponiendo sus ideas futbolísticas y nosotros estamos captando el mensaje muy bien. Nos pide cosas simples y el grupo las va captando de a poco, siempre se necesita un período de adaptación".

Luego añadió: "El sábado ante Gimnasia y Esgrima trataremos de trasmitir lo que venimos entrenando en estas semanas. Nos vamos a encontrar con un equipo de otra categoría que viene con rodaje y con ritmo futbolístico. Lo más importante es llegar bien al inicio del torneo el 21 de noviembre, ojalá no se modifique la fecha".

El defensor mostró su ansiedad por la vuelta del Federal A y reconoció: "Los jugadores del ascenso necesitamos que vuelva del fútbol, hay muchas familias que viven de lo que nosotros ganamos. Será una situación rara jugar sin público, la situación está dada así y hay que respetarla".

El jugador se siente muy cómodo en Mendoza. "Es una ciudad muy linda, ya la conocía, ya que tengo familia acá. Me estoy adaptando muy bien", culminó.