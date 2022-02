Leandro Ciccolini quedó fastidiado por la caída de Gimnasia

"El equipo está muy bien, y ya piensa en revertir esta derrota, se vienen dos encuentros muy importantes el sábado ante Chaco For Ever y después el partido por Copa Argentina ante Independiente Rivadavia", agregó Ciccolini.

Con respecto a Chaco For Ever aseguró: "Es un conjunto duro que viene de ascender y mantuvo la base del equipo, tuve la posibilidad de verlo y tiene jugadores que meten en todos lados y no dejan muchos espacios. Vamos a salir a jugar con la intención de poder conseguir un resultado positivo, intentaremos hacer nuestro juego".

El clásico con la Lepra

Sobre el clásico ante Independiente Rivadavia, el volante aseguró: "Sabemos que tenemos que enfrentar primero al equipo de Chaco, pero no es difícil pensar en el clásico, son partidos muy importantes para el jugador, para la gente. Tiene el condimento agregado que es por Copa Argentina, es un torneo que tiene mucha importancia y el que pase de ronda se puede enfrentar a un equipo de primera división; son partidos hermosos en un estadio que seguramente lucirá lleno con la convocatoria de la gente".

De su momento futbolístico contó: "Siento que he encontrado mi lugar en la cancha, por suerte hice una buena pretemporada. Lo que busco es poder afianzarme en el once titular, estoy trabajando para ganarme un lugar".

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.