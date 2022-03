¡Le cayó con todo! Almendra recibió duras críticas de un referente de Boca

Marcico-Riquelme-Boca.jpg

Luego añadió: "Es un jugador bárbaro, pero hace 4 años que está en Boca y no se pudo ganar la titularidad. ¿Tiene condiciones? Sí. ¿Tiene lomo? Sí, bárbaro. ¿Juega bien? Sí, juega bárbaro. Pero si no te adaptás al respeto y la educación de un vestuario, te va a costar. Si dijo las cosas que dijo, yo creo que no tiene más lugar en Boca, sin dudas".

"Lo que dijo Benedetto fue para bancar al técnico. ¿Sabés qué tipo respetuoso es Sebastián? Hasta a mí me puso mal que le hayan dicho esas cosas a él. A mí me enojó lo de Almendra, totalmente. Ya le dieron la posibilidad al pibe, no es la primera vez que hace esto. La mala educación no me gusta", expresó.

Y cerró: "Con Timoteo Griguol, Almendra no jugaba hace un año en Boca. En la primera que hizo, voló".