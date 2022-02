Lautaro Suraci se ilusiona con lograr el ascenso junto a Gutiérrez

Sobre la instancia que está viviendo Gutiérrez, que está a un partido de jugar una final para volver al Federal A, ya que en el caso de eliminar a Alianza y ser el ganador de la Región Cuyo, enfrentará al ganador de San Jorge de Santa Fe y Atlético Paraná. "La verdad que estamos ilusionados, pero vamos paso a paso, nos quedan 90 minutos de San Juan para poder jugar la final por el ascenso al Federal A".

Con respecto a sus goles, el delantero admitió: "Los disfruto mucho, es un cable a tierra, para un delantero es muy importante convertir goles, es una sensación muy linda cuando me toca convertir y siempre agradezco el apoyo de mi familia".

El delantero tiene muchos sentimientos por el club y reconoció: "Siento un cariño especial por este club, estamos muy agradecidos por el apoyo del simpatizante celeste, queremos darle una alegría y poner al club donde se merece estar".

"Me gusta mucho defender estos colores. Me hizo sentir la pasión mi tío Hugo Quiroga, que ahora está en el cielo. Siempre trato de dejar todo desde el lugar que me toque ocupar".

Su gol ante Alianza