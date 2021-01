El exHuracán Las Heras, Luján y Gutiérrez está con otros dos mendocinos (Nicolás Ali y Claudio Ulloa, dios exGlobo) en el club Car Cracks del Futuro, un elenco donde le consiguen una institución donde jugar.

Lautaro-Suraci.jpg

Lautaro-Suraci-familia.jpg

Lautaro-Suraci-1.jpg

-¿Cómo se dio que llegaras a Cancún y cuánto hace que estás allí?

-Mi primo que me da una mano en el tema futbolístico me comentó de esta oportunidad y no dudé en venir.

-¿Cómo la has pasado en ese lugar?

-Estoy bien, adaptándome de a poco, es complicado estar lejos de los seres queridos, pero todo sea por lograr el sueño que tengo desde chico, que es vivir de lo que amo hacer, jugar al fútbol.

-¿Qué te asombró del lugar y de cómo se vive ahí?

-La playa es un lugar paradisíaco, estoy en una pensión con varios chicos de Argentina y algunos colombianos, nos llevamos bien porque sabemos que estamos todos en la misma.

-¿Hace mucho que no ves a tu familia?

-Hace un mes más o menos, llegué acá el 12 de diciembre.

-¿Cómo te fue con la pandemia? ¿Algún conocido tuyo se contagió?

-Fue complicado, entrené por mi cuenta y nunca bajé los brazos. Varios familiares se contagiaron, incluida mi familia.

-¿Qué esperás para el próximo año con el tema del virus?

-Dios quiera que pase todo esto porque ha complicado a muchas familias y se están viviendo tiempos bastantes feos.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? Quién te acompañó?

-Siempre me acompañaron mis viejos, mi vieja cuando era chico y ya de grande mi viejo, que nunca se pierde un partido ni cuando juego con mis amigos jaja.

-¿Qué decís de tu hermano que juega en la Lepra?

-Estoy muy contento, porque los dos compartimos la misma pasión, poder verlo lograr cosas importantes me llena de orgullo y le deseo siempre lo mejor, porque es muy profesional y vive para el fútbol nomás.

-¿Qué significan los tatuajes que te hiciste?

-Significan las fechas de nacimiento de mi familia, fue idea de mi mamá para que siempre los tenga presente.

-¿Cómo te fue en Luján?

-En Luján me fue bien porque hice varios goles en pocos partidos, era el más chico del plantel y tal vez también el más joven del torneo.

-¿A quién tenías como DT en esa selección mendocina Sub 17 que integraste y qué recordás?

-El técnico era el Gato Gerardi. Fue una experiencia linda y pudimos lograr el objetivo.

-¿Por qué te fuiste de Gutiérrez?

-Porque me llamaron dirigentes de Independiente Rivadavia que me querían, fui dos días a entrenar y el técnico Luciano Theiler me limpió sin verme jugar. No salió nadie a defenderme y ya no podía volver a Gutiérrez.

-¿Quién ronca más, Ali, Ulloa o vos?

-Ahora estoy roncando más yo porque me estoy adaptando a la humedad y Nico Ali tiene lo suyo jaja.

-¿A quién admirabas de chico como jugador?

-Siempre admiré la carrera de (Martín) Palermo; a Messi sin discutir y a mi primo Juan Paulo (Suraci), que jugó muchos años e iba a verlo

-¿Qué decís de tu paso por el Globo?

-En Huracán me gané el puesto solo porque empecé de abajo y una vez que me subieron fui todos los partidos de suplente, entré contra Gutiérrez e hice un gol.

Y la segunda vez que fui al club hice goles en la Copa Mendoza, pero nunca me dieron la posibilidad de jugar así que no fue muy buen año.

Otros datos del delantero

Lautaro Suraci nació el 24 de junio de 1997 en el Hospital Español. Se crió en Godoy Cruz y después se mudó a Luzuriaga, Maipú.

Su familia está integrada por sus papás, Alberto (tiene 59 años) y Graciela (51) y por sus hermanos Bruno (25) y Enzo (tiene 22 y juega en independiente Rivadavia).

Hizo infantiles e inferiores hasta la Reserva en el Tomba. Jugó en la selección mendocina sub17, donde salió campeón y goleador en un torneo nacional.

Debutó a los 17 en el Federal B con Luján de Cuyo. Después actuó en el Federal A con Huracán Las Heras ("empecé en cuarta de Liga donde salí campeón y goleador y de ahí me subieron a primera", dijo).

Se desempeñó en el Federal B con Gutiérrez. Salió campeón y goleador en el torneo de primera de Liga con el equipo celeste.

Así juega el mendocino