Las razones por las que el Barcelona dejó ir a Lionel Messi

messi-1.jpg Las lágrimas de Lionel Messi al dejar el Barcelona conmovieron al mundo

"El final de Messi se veía; si no era el año pasado, era este y convertir el Barcelona en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post Messi. Había que tomar una decisión en algún momento y Messi tiene una edad para no estar en el club", señaló el CEO y presidente de una empresa energética y con inversiones en telecomunicaciones.

"El Barça tenía limitaciones económicas y organizativas. Coómo vas luego a Piqué y le dices que se baje al sueldo", expresó Elías antes de enumerar los tres motivos de la salida de Lionel Messi del club en el que estaba desde los 13 años: "Había tres motivos por los que no podía seguir: La organización salarial del club, no teníamos para pagarle y hay que generar un nuevo equipo y una nueva ilusión y con Messi dentro no podías", afirmó.

https://twitter.com/FuriaCule20/status/1459855163510902791 José Elías, avalista de la actual junta directiva del FC Barcelona y presidente de Audax, ha entrado en la lista Forbes como el n° 31 de España de las mayores fortunas, con 900M€ de patrimonio estimado por esta revista especializada en economía. @mundodeportivo pic.twitter.com/pXHKC52i0P — Furia Culé (@FuriaCule20) November 14, 2021

"Es la ley de la vida. Y a mí me jodió el día que Messi se fue pero creo que la gente confundió las lágrimas. Mucha gente me decía que yo no renové a Messi, que es la gilipollez más grande en el mundo y además Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino por una suma de cosas. Se le estaba acabando un ciclo. Y a eso se le suma que ha hecho la vida en Barcelona", afirmó.

Lionel Messi, de 34 años, se desvinculó del Barcelona en agosto tras una extraordinaria carrera y después de no renovar su contrato por limitaciones presupuestarias que sufre el club.