"Hermano querido, Conquistador de sueños. Pelu. Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible. En ese momento decía que vos eras de otro planeta, con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia. Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca", expresó Lalo.

En ese sentido, también hizo referencia a la familia que dejó en el mundo y remarcó que "jamás" los soltó ni dejó de acompañar.

"Tu familia va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Que digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. TE AMO HOY Y SIEMPRE", cerró.