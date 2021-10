La Volpe se postuló para dirigir San Lorenzo

Este jueves, entre tantos nombres que suenan para llegar al banco de suplentes del Ciclón, apareció la de Ricardo La Volpe.

El ex DT de Boca se postuló para dirigir a San Lorenzo. “Quiero mucho a San Lorenzo y si me llaman, estoy abierto al diálogo para ser el director técnico. Me conocen y saben de mi currículum", aseguró La Volpe en el programa partidario Universo Azulgrana.

Además agregó: "Hace años que San Lorenzo está mal y la gente está enojada con razón", agregó quien fuera arquero del Ciclón a mediados de la década del 70.

La Volpe, de 69 años, está radicado hace años en México y su último paso como entrenador fue en el Toluca. El experimentado DT tuvo pasos no tan felices en el fútbol argentino conduciendo a Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Banfield.