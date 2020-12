La reacción de Dieguito Fernando cuando se enteró de la muerte de Maradona

"Su hijo no conoció al Maradona estrella, al Maradona leyenda, sino a su papá. Dieguito seguirá viendo muchos años a su padre en televisión, y en ese contexto Verónica quiere darle una respuesta", dijo.

Luego agregó: "Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así".

"Durante algunos días, jugaba con mi hija en el campo con los caballos y cuando se acostaba a dormir, lloraba dormido", contó Baudry.