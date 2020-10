La posible vuelta al Gambarte, en la voz del presidente

"Hay que ser medidos con las palabras, pero en la medida que uno se solidifica en la estructura económica del club donde hemos ido dejado las distintas patas acomodadas, una de las que nos falta es la del estadio propio. Ojalá que en algún momento llegue sin perjudicar el desarrollo deportivo. Como siempre digo, todo llega y hay que ser cautos con los objetivos claros y sin desesperarse", dijo José Mansur en diálogo con Ovación 90 por Radio Nihuil.

Y agregó: "Fijate los clubes como Estudiantes o San Lorenzo los años que han estado trabajando en eso, pero es complicado, es durísimo".

"Lo primero y más importante es posicionarse como un club vendedor de jugadores. Es prescindible vender directamente a Europa cuando normalmente los que venden son los clubes grandes", comentó a modo de explicación que la venta de jugadores al Viejo Continente es el camino.

"Tenemos una tarea pendiente como dirigentes que es ir a hacer un recorrido por los clubes de Europa, ir a conocer a otros dirigentes y vender el club de una manera distinta, pero para eso también tenés que tener un club distinto y vamos camino a eso", aseguró el mandamás bodeguero.

José Mansur, presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba

Si bien Mansur siempre evitó hablar del tema, la vuelta a "La Bodega" parece que comenzará a tener forma con un proyecto que comience y termine.

"Todo va a llegar, hay que ser muy coherentes y tampoco desesperarse. Es bueno el camino, ojalá con el correr de los años consolidemos las cosas que faltan para ser realmente una institución modelo. Soy realista, no soy resistente a nada con la realidad económica. Tal vez uno que tiene la posibilidad de estar cerca de la maraña del fútbol y lo complicado que es, sé que es muy difícil. Los número son dificilísimos. Ponerte a hacer algo y no terminarlo no me gusta".

"Creo que hay que empezarlo y terminarlo. Como principio de vida de la institución tiene que ser que no podés perjudicar el desarrollo deportivo", reiteró.

"Tampoco hay que ponerse hablar de cosas que, si bien no son imposibles, son difíciles. Vamos ir por lo difícil y algún día vamos a llegar", sentenció el Mansur y la ilusión está más viva que nunca.