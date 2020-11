Para poder recalar en el "club de Cruyff", antes tuvo un paso notorio en Banfield e Independiente: "Fue una etapa muy linda que me hizo crecer mucho como jugador. Estuve en el club -referido a Independiente- que más veces ha ganado la Copa Libertadores. Fue muy importante y allí tuve uno de los mejores años de mi carrera".

Messi es el líder de la Selección. Tener el pasaporte para Qatar depende en buena parte de él. El 10 del Barça se hubica entre los más grandes y su trayectoria es digna de admiración, pero para Nicolás su figura va más allá: "Cuando uno lo ve jugar queda impactado. Luego lo conocés en persona y dices: '¿Cómo hace para ser tan normal con lo grande que es?'. Es algo que tengo que disfrutar porque además está en su última etapa".

Cuando tenía solo 19 años tuvo el placer de conocer a Diego Armando Maradona: "Pude tener un entrenamiento con los mayores debido a que había un jugador lesionado. Él estaba como entrenador y recuerdo que me gritaba: 'Bien, pibe, presioná'. No lo olvidaré jamás".

También quiso ensalzar la figura de Garrafa Sánchez: "Era un gran jugador. Tenía una magnífica zurda y era mágico. En todas mis notas lo nombro. Fue una pena su fallecimiento en un accidente de moto. Además, al igual que yo, era hincha de Banfield".

Para finalizar, dio una pincelada sobre el rumbo que le gustaría tomar una vez se retirara como futbolista: "Cuando termine mi carrera, me gustaría empezar como entrenador. Tengo que hacer las cosas bien acá porque en un futuro puedo ser entrenador de Ajax, ja. Hoy en día, esta filosofía me encanta, pero sé que no es la única, eso es lo grandioso de este fútbol".