La frase de Pep Guardiola sobre Julián Álvarez que ningún hincha de River quería escuchar

"Si no estuviéramos convencidos no lo habríamos comprado. Lo queremos sí o sí. Los informes que tenemos son excepcionales. Cómo se mueve en espacios cortos y cómo define es algo muy difícil de encontrar", enfatizó.

Scaloni y la falta de experiencia

Lugo Pep se refirió a la falta de experiencia de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina. "Eso de la experiencia es una gran mentira del fútbol. Siempre le he contado a mis jugadores en Barcelona, en el Bayern y ahora en el City sobre una final de Champions. 3 a 0 ganaba el Milan contra el Liverpool en el primer tiempo. Y el Milan tenía un equipo experimentado, gente de mil batallas como Cafú, Dida, Nesta, Pirlo, Maldini, Gattuso, Crespo, Inzaghi… ¡Y perdieron! En 20 minutos del segundo tiempo iban 3-3", dijo.

Elogió a Bielsa

"Seguro que dejó un legado en sus jugadores. No estuve allí dentro pero seguro que hay un antes y un después en sus jugadores luego de haberlos dirigido. Dicen que no ha ganado mucho... Dale el Barcelona, mi Barcelona a ver si no ganaba... Yo no creo que hubiese podido ascender con su Leeds", señaló sobre Marcelo Bielsa.

Del Kun Agüero

"Sergio da la sensación de pachorra, pero es muy listo. El te agarra los conceptos. Lo que hizo en Inglaterra es inigualable. En este club hay un antes y un después de él. Hizo el mejor gol del club que hubo, hay y habrá en la historia. Yo no soy muy fan de las estadísticas pero de los goleadores, sí. Dicen 'tal jugador ha dado millones de pases' pero ¿qué tal los pases, buenos o malos, superaban líneas o no? Pero los goles, en cambio, son goles. La metes o no", admitió al hablar de Segio Kun Agüero.