La foto de Gallardo que los hinchas de River esperaban

https://twitter.com/RiverPlate/status/1473805987307995136 Esta tarde, en el Monumental, Marcelo Gallardo se reunió con las autoridades del Club encabezadas por el Presidente @JorgeBrito y firmó su contrato con River hasta diciembre de 2022.



¡VAMOS POR MÁS! pic.twitter.com/Rss6aPurYg — River Plate (@RiverPlate) December 23, 2021

Gallardo le dio una extensa nota a TyC Sports y dio la razón por la que decidió seguir en el Millo. "Mi decisión la terminé tomando con felicidad, con un rasgo muy sentimental y también por la respuesta que vi en mis jugadores. Hay un combo. Estoy contento de tomar la decisión que tomé", dijo.

"En el último tramo jugamos un muy buen fútbol. Fuimos atractivos para ver. En definitiva, es eso lo que me conmueve, que tu equipo sea atractivo para ver", añadió.

El día que Enzo Pérez atajó en River

"Son cosas inéditas que atravesamos. Hay un montón de episodios. Esas cosas que vivimos no están en los registros. Hay un montón de otras emotivas, que sentimentalmente son muy fuertes. Tuvimos que lidiar con esto. Era un momento muy difícil. No está en ninguna escuela de técnico. No lo ves en ningún registro de internet. Nadie te dice cómo reaccionar", dijo el Muñeco sobre ese momento.

"Jugamos como amateur ese día. Salimos a defender a nuestro arquero, que es un compañero nuestro. Posiblemente, cualquier pelota que fuera al arco podía ser gol, por una cuestión lógica. Había que defender con el corazón. Era de mucho nivel de atención, de concentración. Enzo fue el valiente que fue al arco, quedó como un ícono para la historia. Pero los diez leones que defendieron para evitar que le patearan al arco... Es un mérito muchísimo más grande. Defendieron a un compañero que podría haber quedado en ridículo", cerró.