La experiencia de Pablo Bangardino es la clave de San Martín

Pablo Bangardino horizontal.jpg

El guardameta se refirió al momento que vive en el Atlético San Martín y reconoció: "Esta es la segunda etapa en el club y trato de aportar mi experiencia desde el lugar que me toca ocupar. Se ha formado un gran grupo, comandado por el cuerpo técnico y la dirigencia, sabemos del objetivo que tenemos en mente, que es el ascenso y nos encuentra con muchas ganas. Se pasó la primera fase de grupo y se sacaron conclusiones positivas, se clasificó una fecha antes y ahora encaramos una etapa nueva ante El Porvenir por los play offs".

"Me siento en un momento importante de mi carrera, con los 37 años me encuentro con las mismas ganas que hace veinte años atrás. Disfruto el día a día en el fútbol, no se sabe cuando puede culminar todo", admitió.

"El fútbol argentino se ha tornado un negocio complicado para el jugador, antes no había tanto manejo empresarial, me encuentro en mi última etapa y más no le puedo pedir al fútbol, estoy dando todo lo que tengo y me siento a pleno", agregó.

"En el torneo anterior estuvimos cerca de jugar la final por el ascenso, creo que nos faltó esa cuota de suerte en el último partido, los detalles siempre inclinan la balanza para un lado o para otro. Ojalá se pueda concretar el ansiado ascenso, que es objetivo nuestro, representamos un gran sueño", agregó el oriundo de Berisso, Provincia de Buenos Aires.

Sobre lo que le ha dado Alejandro Abaurre como entrenador dijo: "Nos ha dado su impronta y lo estamos demostrando en la cancha, somos un equipo ordenado en el fondo, a la hora de atacar se suma mucha gente y tenemos mucha intensidad. Tratamos de imponer una presión alta hacia el rival e intentamos jugar el mayor tiempo posible en el campo rival".

Fotos: Gentileza Alberto Gutiérrez.