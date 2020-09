Según dijo el diario La Vanguardia (de Barcelona), el amante de la mujer (también fue detenido), dijo: "Mantengo un romance con Yagmur. Ella solo estaba pensando en heredar la fortuna después de la muerte de Emre Asik, que había jugado en los equipos del Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas".

"Ella me pidió que lo matara, pero me negué. Una vez me trajo un trozo de carne para que le disparara. Intenté hacerlo, pero cerré los ojos", añadió.

Se supo que l sicario cambió de planes a último momento y confesó todo en la policía.

La trayectoria del ex jugador

Emre Asik jugó en Fenerbache, Besiktas y Galatasaray de Turquía. También actuó en la selección mayor de ese país.