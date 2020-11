La emoción de Tomi Marchiori tras el triunfazo ante Racing

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1323013156231401474 ¿Y ahora, Laucha? Tomás Marchiori, una de las figuras de @ATOficial en Avellaneda, habló tras el triunfazo ante Racing en la #CopaLigaProfesional. pic.twitter.com/bSQUWbD9oa — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2020

Marchiori, quien llegó proveniente de Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, agradeció el apoyo brindado por su comprovinciano Cristian Lucchetti, el experimentado arquero titular.

"'Laucha' es un fenómeno porque me aconsejó mucho antes del partido y me transmitió tranquilidad cuando me confirmaron que iba a ser titular", indicó.

Otro de los que tuvo un rendimiento alto en los tucumanos fue Ramiro Carrera, quien marcó el primer gol y participó en las jugadas previas al segundo y tercer tantos.

"El equipo estuvo bien y jugó un gran partido, pese al esfuerzo realizado frente a Independiente", indicó el volante en referencia al partido de ida de la Copa Sudamericana que terminó con el triunfo del "rojo" por 1 a 0 y dejó abierta la llave que se definirá el jueves en Tucumán.

En ese partido, Carrera fue expulsado en el arranque del primer tiempo y contó que en el vestuario les pidió disculpas a sus compañeros porque dejó "al equipo con un jugador menos y así costó remontar la desventaja".

El plantel tucumano y su cuerpo técnico no participaron de la conferencia de prensa pospartido porque a las 20 tenían el vuelo chárter desde Ezeiza que los depositaría de nuevo en su provincia, ya que se encontraban en Buenos Aires desde antes del partido con Independiente.

Para cuidar a la mayoría de los titulares, el técnico, Ricardo Zielinski apostó por varios chicos de las inferiores del club que tuvieron un destacado trabajo, especialmente Ramiro Ruiz Rodriguez y Kevin Isa Luna, quienes marcaron un gol cada uno.

"Los chicos hicieron un partido increíble y estamos felices", indicó Carrera, quien destacó que "el fútbol actual obliga a todos los integrantes del plantel a estar preparados para entrar y dar pelea cuando el técnico entienda que debe participar".

Mañana, el técnico Zielinski comenzará de preparar el equipo para la revancha contra Independiente, programada para el jueves a las 21.30.

En ese encuentro no podrá contra con el suspendido Carrera y posiblemente con Cristian Erbes, quien volvió a jugar tras una dolencia física, pero se retiró lesionado durante el primer tiempo del cotejo de hoy.