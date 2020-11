La dura autocrítica de Gianluca Ferrari en el Tomba

"Veníamos de subida, fue un palso en falso ante Central, estábamos haciendo los méritos para ganar el partido, pero no pudimos", afirmó.

"Está pasando siempre lo mismo, nos hacen goles de pelota parada y de tiro libre o una vez que nos llegan nos convierten, cuando tenemos el partido bajo control. A nosotros nos está pasando lo contrario porque llegamos y no podemos concluir la jugada, lo que queda es agachar la cabeza y seguir adelante", añadió.

Por último se refirió a cómo se siente al jugar de marcador lateral, ya que es defensor central. "No es mi posición favorita, pero si el técnico me necesita ahí voy a hacerlo y si me pone de delantero también lo haré. Donde me necesite estaré y voy a estar haciendo el máximo esfuerzo por el equipo", culminó.