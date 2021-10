La contundente respuesta de Gallardo sobre su continuidad en River

"Es una pregunta que no puedo contestar, primero porque no estoy pensando en eso, segundo porque sería incapaz de hablar de esto por una cuestión de respeto primero hacia mí, estoy acá para contestar sobre el partido del domingo y vos me llevaste a un lugar donde la verdad que hoy no tengo respuesta", tiró el DT multicampeón con el Millonario, que venció a Boca, como local en el Superclásico.

Luego se refirió al gran momento que vive el delantero del elenco de Núñez Julián Álvarez. "Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque viene trabajando hace varios años y está en un proceso de crecimiento y madurez que lo que ha mostrado en el último tiempo. Es lo que pensábamos que podía desarrollar si seguía dando los pasos normales sin apabullarlo. Hay que ser cuidadoso. Es joven y le pasaron muchas cosas de golpe y puede ser contraproducente", admitió.

julian-alvarez.jpg

"Una ventaja de siete puntos con el tercero no parecía que se iba a dar en este momento pero se dio, eso habla de alguna irregularidad en los equipos, por eso hay que estar atento, no confiarse porque si bien llegamos a la punta del campeonato, nos tenemos que sostener", señaló sobre el gran momento de River.

El gran momento de Messi

"Se ha pasado por tanto, injustamente, para llegar a esto... Hay algunas cosas que no nos merecemos, realmente, pero bienvenido sea que Lionel Messi pueda estar disfrutando como se lo ve y sonriendo como se lo ve, además de que la gente lo acompañe y lo mime, que es lo que deberíamos haber hecho siempre, pero bueno, es así, muchas veces es ingrato todo lo que se vive", afirmó Gallardo.

Messi-Argentina-5.jpg

Y añadió al respecto: "Me parece que está bueno, que era necesario haberse sacado ese estigma de hace varios años sin ganar nada le sacó peso al equipo. Generó esa buena energía que se vive, que se está atravesando, porque también el equipo funciona como le gusta a la gente".

La lesión de Enzo Pérez

"Enzo Pérez está bien, se pudo recuperar, entrenó sin problemas estos últimos dos días y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para poder jugar y él se siente bien, el partido más importantes es el que vamos a jugar, por lo que no me preocupan las amarillas", cerró.