pratto1.jpg

“Es difícil porque a nadie le gusta ver el partido desde afuera, jugar pocos minutos, o a veces ni entrar, pero yo se que estoy en uno de los clubes más grandes de América que te exige estar listo, trabajar y estar bien para cuando te toca”, puntualizó.

En este sentido, Pratto explicó esta noche que en estos últimos partidos demostró que puede "estar entre los 11. Pero si estoy afuera tengo que tener la mejor cara por mis compañeros y por ser uno de los más grandes que debe dar el ejemplo”.

"Ahora se viene Banfield, que tiene un buen equipo que consigue resultados y posee una forma clara de jugar, haciendo los mismos partidos siempre, con buenas sociedades, con salida por afuera y con individualidades que arrancaron en buen nivel”.

"Y personalmente, siempre y cuando el club y el cuerpo técnico quieran contar conmigo, uno se quiere quedar, estar acá, sentirse importante, porque estoy muy contento y tranquilo en este club”, advirtió.

pratto2.jpg

Sobre el andar del equipo en la Copa de la Liga puntualizó que "sacando el partido con Banfield y después con Rosario Central, en que hubo un nivel bajo desde lo futbolístico, después el equipo siempre fue superior. Incluso en el torneo pasado los pasamos por arriba a casi todos, pero a veces no sacas un resultado y podés perder el campeonato”. “Parece que la Libertadores te potencia más, pero no es así, porque jugamos siempre igual y a veces en el fútbol argentino te conocen más y con un equipo local se van tranquilos si empatan y eso no es como la Copa Libertadores, que si perdés estás afuera", reseñó.

“Pero volviendo a lo mío, los goles a Boca están entre los 4 o 5 mejores de mi carrera junto con los de las finales", recordó para enlazar pasado con presente.

pratto-1.jpg Lucas Pratto estará como titular en River ante Godoy Cruz.

Y yendo hacia atrás en el tiempo aún más, destacó que cuando llegó "el equipo venía de una eliminación fuerte con Lanús por Copa Libertadores más allá que había ganado muchas cosas antes, y por eso costó ese arranque para todos, hasta que se le ganó a Boca en Mendoza”

“Eso nos dio una regularidad que facilitó todo. Pero siempre a todos les cuesta cuando llegan a un equipo, porque se sienten observados. Quizá a mi un poco más por todo lo que se habló de lo que salía mi pase, pero si vos pagás con goles decisivos todo se encamina y a mi me tocó hacerlos”", completó el "Oso".