Ayer recibí la triste notificación sobre la decisión que tomo AFA, dictaminado mi suspensión y anulando mi posibilidad de seguir jugando . A pesar de que en su momento cuando me fue requerido presente todos los análisis y certificados que comprobaban mi situación médica de ese momento (tratamiento para ser nuevamente padre ). Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera ,saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol . A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine .