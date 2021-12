La alegría de Roberto Ramírez por volver a atajar en Godoy Cruz

Ramírez JPG.jpg

Ramírez habló con Ovación sobre lo que significó volver a defender el arco tombino y dijo: "Después de mucho tiempo volví a jugar, siempre es lindo ponerse la camiseta de Godoy Cruz. Todos saben el sentimiento que tengo por estos colores. Hace mucho tiempo que no lo podía hacer, siempre me he preparado para jugar e intenté hacerlo de la mejo manera".

"Godoy Cruz es el club que me permitió concretar el sueño de poder jugar en primera división, siempre agradezco el cariño de los hinchas que siempre me han dado mucho afecto y les tengo mucho cariño", aseguró.

Sobre el empate ante Platense aseguró: "Las sensaciones no fueron buenas porque queríamos ganar el último partido de local. Valoramos el esfuerzo y la entrega de mis compañeros, tuvimos varias situaciones para ganarlo. Ahora ya dimos vuelta la página y pensamos en el último partido que jugaremos ante Racing".

Con respecto al compromiso ante Racing, que se jugará este sábado a las 17 en el Cilindro de Avellaneda, en la última fecha de la Liga Profesional Ramírez admitió: "Vamos a ir a buscar los tres puntos, será importante cerrar el año con un triunfo. Es fundamental ganar par sumar en la tabla de los promedios del descenso y dejar una buena imagen".

La relación con Espínola y el Loco Ibáñez

Sobre su relación con Juan Espínola y Nelson Ibáñez aseguró: "Son excelentes personas, el Loco Ibáñez nos ayuda con su experiencia, Juan Espínola es un gran arquero. Nos llevamos muy bien en el día a día en los entrenamientos.

