Kranevitter le pegó una piña escandalosa a Soteldo

hecho por el cual pidió disculpas este miércoles en sus redes sociales.

Embed

"Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie", escribió el ex jugador de River en el mensaje en Instagram, sobre el golpe que le propinó a Soteldo en la cabeza sin balón en juego, el pasado sábado en el cotejo que su equipo perdió con Tigres 2-0 por el torneo mexicano.

Embed

"Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a los hinchas. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. ¡El fútbol es un deporte que amamos!", concluyó en su cuenta de Instagram

Kranevitter, de 28 años, ex Atlético de Madrid y Sevilla, ambos de España, y Zenit de Rusia, se expone a una dura sanción que lo marginaría de los próximos partidos de Monterrey.