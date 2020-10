Koeman: "Para mí no fue penal"

https://twitter.com/TeamMorgan13_/status/1320046864838938624 No es penalti, Sergio Ramos empuja a Lenglet hacia delante y luego siente el agarrón y se tira, hace su piscinaso descarado sabiendo lo favorecidos que están con el arbitraje, lo vió claro, él y su equipo son unos asquerosos ganando con poco fútbol y con artimañas. #ElClasico pic.twitter.com/7QN0BqtToz — (@TeamMorgan13_) October 24, 2020

"Para mí no fue penal. Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar el tema del VAR aquí en España. En cinco jornadas, el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penal del Sevilla a Messi, en las dos rojas de Getafe, hay varios ejemplos... ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra? Eso le he preguntado al árbitro”, comentó Koeman.