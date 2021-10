Koeman, en la cuerda floja en el Barcelona: "Estoy harto"

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene sentido, la gente que sabe puede analizar la situación del equipo y del club. Hemos hecho cosas importantes a pesar de asumir cambios importantes en el club", declaró Koeman, quien convive con rumores de reemplazantes.

koeman-2.jpg Ronald Koeman está en su peor momento en el Barcelona.

"No hace falta contestar", consideró acerca de si se le había faltado el respeto con el trascendido de nombres para tomar la dirección del equipo catalán, entre los que se mencionó el de Marcelo Gallardo.

"Me he enterado de que el presidente (Joan Laporta) ha estado esta mañana aquí pero no lo he visto. Una vez más a mí no me han dicho nada. Tengo ojos, tengo orejas. Ya sé que sé filtran muchas cosas, pero a mí una vez más no me han dicho nada", aclaró en conferencia de prensa.

Barcelona marcha invicto en La Liga -se ubica sexto con tres victorias y tres empates- pero en la Champions es último del Grupo E luego de recibir dos goleadas por 3-0: ante Bayern Múnich en el Camp Nou, el 14 de septiembre, y frente a Benfica en Portugal, el pasado miércoles.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1443899054874841090 BRUTAL LLEGADA DE KOEMAN a su ¿ÚLTIMA RUEDA DE PRENSA?



"Voy a recordar una frase de Van Gaal: Buenos días a mis amigos de la prensa. Qué bien. Vamos". pic.twitter.com/s897TbFtmd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 1, 2021

Koeman negó que la mala campaña en Europa se vincule al sistema de juego empleado: "Para mí no es cuestión de un sistema, se juega según los jugadores que hay. Si no hay extremos, hay que buscar laterales. El trabajo de un entrenador es poner los jugadores que dispone. Si tuviera la bolsa de dinero Messi seguiría aquí".

Barcelona (12) visitará nada menos que al último campeón del fútbol español, Atlético de Madrid (14), en el partido más destacado de la octava fecha de La Liga.

El Cholo respaldó a Koeman

El DT de Atlético de Madrid, Diego Simeone, se solidarizó con su colega de Barcelona, Ronald Koeman, al que le reconoció "mucha personalidad" y le deseó "lo mejor" en momentos que recibe críticas por la actualidad del equipo en el inicio de la era post Messi.

En la rueda de prensa previa del partido que jugarán este sábado en el Camp Nou, por la octava fecha de La Liga, el Cholo asumió que "seguramente (Koeman) estará en una situación incómoda y del lado nuestro, de los entrenadores que somos colegas de él, lo respetamos mucho y lo hará bien siempre".

"Respeto mucho a Koeman, ha demostrado mucha personalidad y le deseo lo mejor", añadió el argentino, quien reconoció la peligrosidad del rival pese al mal presente.

"Siempre pensamos en la valía de los jugadores del rival, el Barcelona tiene grandísimos jugadores y un buen entrenador y seguramente será un partido competitivo. Tienen una plantilla con Piqué, con Jordi Alba, con Busquets, con Ansu Fati, con Memphis (Depay)... Son todos grandísimos futbolistas", aseguró.

https://twitter.com/Futbool_Fotos/status/1443714713209159684 Luis Suárez sobre Ronald Koeman: “Me mandó a entrenar apartado en la pre-temporada como si tuviera 15 años, eso me dolió, me molestaba, llegaba llorando a casa” pic.twitter.com/rbpM7LKnx0 — Fútbol (@Futbool_Fotos) September 30, 2021

Consultado por la motivación de Luis Suárez, ex Barcelona echado del club en el inicio de la era Koeman, Simeone afirmó: "Lo veo como siempre desde que llegó, con la misma hambre, ilusión, con el mismo desafío de mostrar que está vigente y nosotros lo intentamos acompañar de la mejor manera para potenciar lo mejor que tiene que es gol".

Atlético de Madrid (14), vigente campeón del fútbol español y ubicado en el cuarto puesto de LaLiga, recibirá al Barcelona (12) desde las 16 de Argentina por la octava fecha.