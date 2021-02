Koeman defendió a Messi: "Veo mala intención y ganas de hacerle daño"

"Hay que respetarle, veo mala intención y ganas de hacer daño. Para nosotros es importante estar unidos en nuestro trabajo. Hay que dejar al lado lo que se publica, pero es muy complicado. Sin Leo no se puede aspirar a muchas cosas", aseguró Koeman.

koeman (2).jpg Koeman defendió de manera contundente a Messi.

"Si la filtración la ha hecho alguien de dentro del club, muy mal. Si formas parte del club, tienes que ayudar al club, a los técnicos, a los jugadores. Si alguien del club ha filtrado esto, no puede tener futuro en este club", dijo Koeman.

Te puede interesar: El mundo Barcelona, en guardia por el contrato de Messi

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFCBarcelona_es%2Fstatus%2F1356018356378341381 Messi lleva años ayudando a hacer este Club más grande.

— @RonaldKoeman. pic.twitter.com/PcHKjhquUB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2021

"Hoy ha demostrado que a pesar de esas cosas, ha sabido meterse en el partido. No tuve ninguna duda de que no le iba a afectar", indicó el ex seleccionador de Holanda.

"Hay que intentar saber cómo ha podido salir esto en la prensa y nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, que el equipo está bien y no nos podemos dejar desconcentrar por este tema. No entiendo, son cosas que salen, que no pueden salir, pero hay veces que quieren hacer daño a Leo", indicó el ex defensor de Barcelona.

Y agregó: "no entiendo que se relacione a Messi con la ruina del Barça, lleva años y años, demostrando su calidad como futbolista y ha ayudado a este club a hacerlo muy grande".